Présider la Fédération ivoirienne de football ? Didier Drogba ne dit pas non

Interrogé par RFI, Didier Drogba n'a pas exclu l'idée de se porter un jour candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Didier Drogba : « Si je me lance, ce sera pour rassembler »

avant dans le football de son pays, en prenant les rênes de la. Interrogé sur le sujet, l'ancien attaquant ne ferme pas la porte. « C’est quelque chose qui peut m’intéresser, car je connais bien le football ivoirien, a déclaré Didier Drogba dans l'émission "Radio Foot Internationale", sur RFI. J’ai été en équipe nationale pendant plusieurs années et j’ai côtoyé beaucoup de dirigeants.. Nous avons vécu de belles années avec la génération précédente. Maintenant, même si nous avons de bons joueurs, il va falloir franchir un cap. Nous avons permis à la Côte d’Ivoire de participer à trois Coupes du monde d’affilée, et nous étions déçus de ne pas voir l’équipe lors de la dernière. »Âgé de 41 ans, celui qui a raccroché les crampons la saison dernière a sa petite idée pour, qui n'ont pu faire mieux que quart-finaliste de la CAN 2019. « Il faut s’attacher à un projet deet avoir notamment une vision pour la formation des jeunes, estime l'ancien de l'OM et de Chelsea. Si jamais je décide de me lancer et de me porter candidat,, précise Drogba. Il faut oublier les querelles personnelles, penser au pays et faire avancer le football ivoirien. On doit parler avant tout de développement. » Pour rappel, La FIF est actuellement dirigée par Augustin Sidy Diallo, en guerre ouverte avec une majorité des dirigeants de clubs du pays.