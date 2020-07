Présidence FIF : le rêve de Drogba en passe d'être brisé !

Une prolongation de cinq ans et une augmentation de salaire ?

Paul Pogba est visiblement ravi de la nouvelle mentalité affichée par Manchester United depuis la reprise de la Premier League. Cinquièmes du championnat, les Red Devils sont en lutte avec Chelsea et Leicester afin de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions alors qu'il reste deux journées à disputer et notamment un choc face aux Foxes, le 26 juillet prochain.Pogba, qui aspire à remporter la FA Cup et la Ligue Europa d'ici la fin de saison, est au centre des regards. Revenu à un niveau très influent, le champion du monde 2018 pourrait prolonger l'aventure du côté d'Old Trafford.. Cela pourrait être officialisé par le club dès la fin de la saison de Premier League. Son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, s'est lui montré très élogieux envers l'ancien élément de la Juve au terme du match remporté par son équipe sur la pelouse de Crystal Palace (2-0), jeudi soir : "Je parle plus ou moins tous les jours avec Paul. Il sait qu’il n’allait pas être lâché. Quand Paul joue comme ça, aucune équipe ne se passerait de lui, mais il a été absent durant très très longtemps. Il a été fantastique depuis la reprise et a beaucoup apporté à l’équipe", a-t-il assuré.