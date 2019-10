Prépa. Mondial U17 : le fils de Samuel Eto’o se met déjà à marquer

Malgré la polémique qui entoure sa sélection chez les moins de 17 ans du Cameroun, Etienne Eto’o reste concentré. Un peu trop même. A peine arrivé chez les Lionceaux, le fils de Samuel Eto’o impose déjà ses marques. Illustration : jeudi, à l’occasion d’un match préparatoire à la Coupe du monde U17, le joueur de CD Mallorca a inscrit son premier but sous les couleurs de son pays. Un but mérité pour ce jeune joueur qui, la veille de la rencontre, avait annoncé son envie de contribuer aux victoires de son pays. « Je suis vraiment ravi d’intégrer ce groupe U17 du Cameroun, champion d’Afrique. Ce que je peux apporter à cette équipe, c’est beaucoup de travail, beaucoup de motivation. Je vais essayer d’aider tous mes coéquipiers et j’espère qu’on va faire une grande Coupe du monde », avait-il déclaré.Le néo international cadet camerounais et ses coéquipiers l’ont emporté sur leurs adversaires 1-3, avec également un but de Steve Mvoue, élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations remportée en Tanzanie, et un autre de Barel Fotso, pensionnaire de l’AS Roma. Trois joueurs pleins de promesse qui seront attendus au tournant lors de ce Mondial. Les poulains de Thomas Libiih ont hérité d'une Poule C très relevée. Les Lionceaux croiseront le fer avec l’Espagne, l’Argentine et le Tadjikistan.