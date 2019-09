Premiership : Yakou Méïté (Reading) va mieux

Toujours aussi catastrophique dans le jeu, le FC Barcelone a été battu à Grenade samedi soir (2-0) en championnat. Antoine Griezmann, transparent, est autant dans le dur que ses coéquipiers.

GRENADE EST PROVISOIREMENT LEADER DE LIGA

[#LaLiga🇪🇸] GRENADE 2-0 FC BARCELONE ⏱ FIN DU MATCH ! ⚽️ Azeez ⚽️ Vadillo Deuxième défaite de la saison pour le FC Barcelone (7e) !#GRAFCB pic.twitter.com/eMfV9Zjxdl — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 21 septembre 2019

C'est fini en Andalousie ⚽ Grenade 2-0 FC Barcelone#GranadaBarça pic.twitter.com/Tigqy2Bjcs — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 21 septembre 2019

Football - @LaLiga Le FC Barcelone s'incline sur le terrain de Grenade (0-2). #GrenadaBarca ▶️ Grenade prend la tête du championnat espagnol. ▶️ Le Barça, qui n'a gagné que deux matches sur cinq, a déjà encaissé 9 buts cette saison (pire défense de Liga). pic.twitter.com/F5bPNvVUMv — INFOSPORT+ (@infosportplus) 21 septembre 2019

Barcelona did not have a single shot on target in the first half vs. Granada. Granada 1-0 Barcelona at the break. 😳 pic.twitter.com/m2jOmaVfkc — Squawka Football (@Squawka) 21 septembre 2019

Barcelona are currently losing against Granada! LIVE 👉 https://t.co/7gAkeFoIGy pic.twitter.com/QJ4YhT7ZSH — Match of the Day (@BBCMOTD) 21 septembre 2019

Parfum de crise au FC Barcelone. Quatre jours après son nul contre Dortmund en Ligue des Champions (0-0), le club catalan a déjà subi son deuxième revers de la saison en Liga à l’occasion de la 5eme journée. Ce samedi,, qui réalise un étonnant début de saison. Avec Suarez et Griezmann, mais sans Messi, remplaçant au coup d’envoi, le Barça a été surpris dès la première offensive adverse. Une erreur de Firpo a permis à Azeez d’ouvrir le score de la tête à bout portant (2eme). Complètement à côté de leurs pompes, les hommes de Luis Enrique se sont contentés de faire circuler le ballon de façon complètement stéréotypée.Le jeune joueur de 16 ans a bien tenté quelques accélérations et incursions dans la défense adverse, en vain. Ter Stegen, lui aussi dans un mauvais soir, a failli marquer contre son camp sur une improbable boulette (52eme), mais c’est finalement sur penalty que grenade a fait le break. Après une main de Vidal, Vadillo s’est fait un plaisir de prendre le gardien allemand à contrepied (66eme).en attendant le match entre Séville et le Real Madrid dimanche (21h00). Car dans le même temps, l’Atlético Madrid a été tenu en échec par le Celta Vigo (0-0), avec un premier score nul et vierge en Liga depuis septembre 2018.