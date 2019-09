Premier League : Wilfried Zaha bientôt avec Mino Raiola ?

vs

vs

vs

vs

vs

Pour cette deuxième journée, plusieurs rencontres sont à suivre de près notamment les rencontres LYS de Sassandra vs Esperance de Bouaké , AS Dengeulé - Mouna FC ou encore Moossou - CO Korhogo .Cosmos FcStade d Abidjan ( le vendredi 20 septembre au Parc des Sports de Treichville à 15h30 ) MoossouCo Korhogo ( le vendredi 20 septembre au Parc des Sports de Treichville à 18h00 ) AdfcaCosap ( le Samedi 21 septembre au complexe d'Abobo à 15h30 ) RCF AboissoES Bafing (le dimanche 22 septembre au Parc des Sports de Treichville à 15h30 ) JCAT vs RFC yakro ( le dimanche 22 septembre au Parc des Sports de Treichville 15h30) EFYM vs Sewe sport ( le dimanche 22 septembre au Parc des Sports de Treichville à 18h00)BingervilleCO Bouaflé ( le Samedi 21 septembre au stade de Bingerville à 15h30 ) US Fermier vs Siguilolo FC ( le dimanche 22 septembre au complexe d'Abobo à 15h30 ) OFC Adiaké vs Sirocco FC (le samedi 21 septembre au Parc des Sports de Treichville à 15h30 ) LYS Sassandra vs Esperance Bouaké ( le samedi 21 septembre au Parc des Sports de Treichville à 18h00 ) AS Denguele vs Mouna FC ( le samedi 21 septembre au stade de Gagnoa à 15h30 ) Songon vs Stella CLUB ( le Samedi 21 septembre au complexe de yopougon à 15h30 )