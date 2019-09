Premier League : Wenger chez un rival d'Arsenal ?

Ce jeudi soir, après avoir longtemps mené, le Milan AC s'est fait renverser par le Torino (2-1), à cause d'un doublé de Belotti.

La tornade Belotti, le sauvetage de Sirigu

Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement trop bien pour le Milan AC. L’exercice 2019-20 vient à peine de commencer que les supporters milanais ont déjà la tête dans le seau.. Et pourtant, ce duel sur la pelouse du Torino était imperdable. Pas tant que la qualité de l’adversaire soit en cause, mais plutôt que les coéquipiers de Théo Hernandez, titulaire pour la première fois, avaient toutes les cartes en main pour prendre trois points. Peu après le quart d’heure de jeu, le club lombard a ouvert le score sur un penalty de Piatek (18eme), après une faute sur l’ancien Lillois Leao dans la surface. Dans les minutes suivantes, sans un très bon Sirigu, décisif devant Leao et Calhanoglu, Milan aurait fait le break. Au lieu de cela, les Milanais ont laissé leur adversaire en vie.En face, Belotti n’a eu besoin que d’une occasion pour se chauffer. Juste avant la mi-temps, l’attaquant italien a tiré au-dessus du but de Donnarumma. Il ne se ratera plus. A vingt minutes du coup de sifflet final, le capitaine du Toro a en effet surpris le gardien milanais avec une frappe puissante dans un angle légèrement fermé (72eme). Pas exempt de tout reproche sur l'égalisation, Donnarumma a cru se rattraper cinq minutes plus tard en mettant en échec Zaza dans la surface. Mais le ballon est revenu sur Belotti, qui s’est offert un doublé en marquant d’un retourné à bout portant (76eme). Crucifié en cinq minutes, Milan a tenté d’arracher le nul dans le temps additionnel, en vain, Kessie envoyant son tir dans les nuages, puis Sirigu réalisant un arrêt réflexe de classe devant Piatek.