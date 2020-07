Premier League : Un joueur dévoile son homosexualité dans la presse

Sans dévoiler ni son identité, ni le nom du club pour lequel il évolue, un joueur de Premier League s’est exprimé dans le tabloïd britannique The Sun pour y faire son coming-out.



Malgré l’anonymat de l’intéressé, c’est une déclaration qui va faire grand bruit en Premier League. Dans une lettre ouverte adressée au tabloïd britannique The Sun, un joueur de Premier League a fait son coming-out mais ce dernier n’a pas voulu que son identité soit dévoilée. « Je suis gay. Simplement l'écrire, est déjà une grosse étape pour moi, assure ce joueur dans le document publié par The Sun. Mais seulement des membres de ma famille et un petit groupe de mes amis le savent. Je ne me sens pas prêt à le partager avec mon équipe ou mon entraîneur. C'est dur. »Ce joueur, qui est soutenu par la fondation créée par la sœur de Justin Fashanu, premier joueur britannique à déclarer publiquement son homosexualité et qui s’est suicidé en 1998, s’est confié sur son ressenti. « Je passe la plupart de ma vie avec ces mecs et quand on entre sur le terrain, on est une équipe, ajoute ce joueur. Mais il y a quelque chose en moi qui rend impossible le fait de m'ouvrir avec eux sur ce que je ressens. » Au moment d’expliquer pourquoi il souhaite rester pour le moment dans l’anonymat, ce joueur explique que le football n’est pas encore prêt pour ça. « Même si mon cœur me dit souvent que j'ai besoin de le faire, ma tête me dit toujours la même chose : "Pourquoi risquer de tout perdre ?" La vérité, c'est que je ne pense pas que le monde du football soit encore prêt à ce qu'un joueur fasse son coming-out. Mon plan, c'est d'arrêter ma carrière plus tôt et de dire la vérité. » Un aveu qui pourrait faire bouger les lignes et faciliter à l’avenir de telles déclarations.