Premier League : Tottenham muselé à Watford

Le PSG se rend à Lorient dimanche soir, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Les Morbhannais étant en tête de leur championnat de Ligue 2, les champions de France ont intérêt à ne pas trop prendre ce match à la légère.. Le coach espère que son équipe se montrera aussi impliquée et incisive au Moustoir, qu’elle ne l’a été il y a trois jours contre l’AS Monaco à Louis II.« A Monaco, on a joué avec la bonne attitude. On doit être attentif. Cela peut être un match difficile. Lorient est une équipe très forte en Ligue 2. Elle n'a rien à perdre, a prévenu Tuchel. J'attends qu'on joue sérieusement, qu'on soit attentif. Qu'on continue avec notre état d'esprit. » L: « J'ai vu à la télé que (la pelouse du Moustoir) ce n'est pas la qualité du Parc des Princes. Dans les coupes, c'est comme ça. On est habitué. C'est un talent de s'adapter. Ce n'est pas un avantage mais on doit s'adapter."Pour cette rencontre, qui intervient au cœur d’une série de matchs très rapprochés, Tuchel va procéder à des changements. Mais, il n’y en aura certainement pas beaucoup.« Si on change trop de joueurs, ils ont aussi des difficultés », a-t-il prévenu. De fait, les principales vedettes de l’équipe peuvent toutes s’attendre à débuter, à l’instar de Neymar.: «Ney est super important, il est décisif, il travaille défensivement, ferme les espaces. Il est le leader qu'on souhaite pour nous. On attaque ensemble, on défend ensemble. »Si Neymar est aligné, il pourra peut-être faire la différence sur un coup de pied arrêté. Ça serait un première depuis un moment puisque les joueurs de la capitale se montrent moins brillants dans ce domaine depuis quelques temps.et retrouver une arme bien utile en attaque : « On manque de buts comme ça, on en a parlé, je suis un peu surpris car on a beaucoup de qualité sur les ballons avec Di Maria et Ney. On n'a pas vraiment d'explication. C'est comme ça. Ce n'est pas facile de travailler ça à l'entraînement. C'est statique. »Lors des précédentes confrontations contre Lorient, le PSG a pu souvent compter sur l’efficacité d’Edinson Cavani (5 buts face aux Merlus depuis qu’il évolue en France). Ça ne sera pas le cas ce dimanche.Invité à s’exprimer sur El Matador, Tuchel a indiqué : «Je suis inquiet avec chaque joueur blessé. Je veux tout le monde sur le terrain. Il a des problèmes, il ne se sent pas libre. On doit faire les soins. »