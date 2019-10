Premier League : Tottenham dans la tourmente

Accroché par Watford samedi, Tottenham traverse une très grosse crise sportive qui pourrait coûter sa place à Mauricio Pochettino.

Samedi après-midi, Tottenham est passé à deux doigts de la correctionnelle lors de la venue de Watford. Face à la lanterne rouge de Premier League, toujours privée de victoire, les Spurs ont arraché le match nul dans les dernières minutes grâce à Dele Alli (1-1). Un point qui ne résout rien, bien au contraire, puisque le club londonien reste à bonne distance des équipes de tête. Après les gifles contre le Bayern Munich (7-2) et Brighton (3-0) avant la trêve internationale, Tottenham manque donc l’occasion de reprendre de l’air. Logiquement,Contesté par une partie du public depuis quelques semaines, le technicien argentin épuise, match après match, l’énorme crédit gagné ces dernières années, et notamment en 2018-19 avec une finale de Ligue des Champions.Mauricio Pochettino veut pourtant rester positif et espère une série de victoires après cette mauvaise période. « Il y a cinq ans, nous avons commencé de la même manière, puis nous avons réalisé une incroyable deuxième partie de saison. Notre objectif maintenant est de corriger tout ça le plus rapidement possible », a-t-il déclaré après le nul contre Watford. Ses joueurs restent en tout cas unis derrière lui. « Il y a une équipe sur le terrain, vous voyez bien qu’on se bat.Les prochains rendez-vous s’annoncent décisifs pour le sort de l’ancien joueur du PSG, avec la réception de l’Etoile Rouge de Belgrade mardi en Ligue des Champions, puis un déplacement à Liverpool en championnat. De nouveaux échecs rendraient plus improbable encore le statu quo.