Premier League : Tottenham attend une grosse offre pour Aurier

La première confrontation entre les deux sélections remonte à 1968, date de la première participation des Fennecs à une phase finale. La Côte d'Ivoire s'est logiquement imposée (3-0). Les deux équipes se sont retrouvées à la CAN 1988 au Maroc et elles s'étaient quittées sur le score nul de (1-1). En 1990, les Verts ont gagné (3-0) chez eux avant de perdre deux ans plus tard au Sénégal, sur le même score, pour la deuxième fois. Enfin, les deux sélections se sont affrontées à trois reprises lors des dix dernières années. L'Algérie a gagné (3-2) en Angola en 2010 puis match nul en 2013 (2-2) et victoire des Lions en 2015 (3-1) en Guinée équatoriale. En cas de succès de l'Algérie, le bilan sera équilibré. En cas de victoire de la Côte d'Ivoire, elle prouvera sa suprématie.