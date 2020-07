Premier League (35e J): Tottenham - Arsenal en direct

Si les Blues se sont lourdement inclinés contre Sheffield United samedi (0-3), leur entraîneur Frank Lampard reste optimiste pour la fin de saison.

"Se battre pour le top 4"

Chelsea cale. Le club londonien a encore démontré qu'il pouvait souffler le chaud et le froid cette saison. Pas question de tirer la sonnette d'alarme pour autant. Conscient que l'irrégularité de son équipe est inhérente à sa jeunesse, Frank Lampard veut rester positif pour l'avenir., a-t-il expliqué dans des propos repris par L’Équipe. On a tendance à apprendre plus pendant les moments durs et les matches difficiles. C'est à moi de travailler avec cela et de gérer pendant que nous avançons. La chose la plus importante est le collectif, et non pas de pleurer tous les jours. On est dans une situation où les matches arrivent rapidement. On sait où on est. On a l'opportunité de se battre pour le top 4, ce que peu de gens attendaient de nous en début de saison. On nous disait qu'on allait prendre des coups en Premier League... Mais on est loin d'avoir terminé le job. »