Premier League : Thierry Henry pense Liverpool capable de finir invaincu

Consultant pour Amazon Prime, Thierry Henry a parlé de l'impressionnante saison de Liverpool. Pour l'entraîneur français, les Reds sont capables de finir la saison sans perdre le moindre match.



The next Invincibles... @ThierryHenry knows how to remain unbeaten in a full @PremierLeague season - if @LFC get through #LEILIV, he's backing them to achieve the feat 🔴#PLonPrime pic.twitter.com/4GRUAymALi

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019

Thierry Henry estime que Liverpool est capable d'imiter les Invincibles d'Arsenal 2003-2004. Au micro d'Amazon Prime, l'ancien Gunner a confessé son admiration pour le club de la Mersey : «Il ne sera plus question de savoir s'ils vont gagner la Premier League mais quand. Je pense qu'ils vont la gagner. Et je vais pousser plus loin, non pas parce que nous l'avons fait avec Arsenal mais parce que c'est une vraie interrogation pour moi, vont-ils rester invaincus ?, parce que je pense qu'ils vont gagner le championnat haut la main. Et ce n'est pas un scoop ce que je dis là car ils sont au-dessus de tout le monde cette année. Avec en plus le calendrier favorable qu'ils ont en ce moment, ils peuvent distancer tout le monde ces jours-ci et tout sera terminé ».Un discours qui ne plairait pas à Jurgen Klopp. Le manager des Reds a calmé le jeu en conférence de presse d'après-match, refusant catégoriquement de parler de titre après le succès face aux Foxes. «'ai été confronté à cette question un certain nombre de fois déjà ce soir, et avec tout ce qui nous entoure, la plus grande qualité de mes garçons, c'est qu'ils n'écoutent pas vraiment. Nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous avons à faire. Je suis très doué pour faire la fête, mes amis vous le diront, mais je ne veux jamais faire la fête sans raison. S'il y a quelque chose à célébrer, je vous le dirai. En attendant, on continue à travailler. C'était un bon match. Le début était bon et la fin était vraiment bonne et entre les deux on a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de bon football et beaucoup de belle défense », s'est agacé le coach allemand.