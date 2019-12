Premier League : Salah porte Liverpool

1) Naby Keita (Liverpool/ Angleterre)

2) Seydouba Soumah (Partizan Belgrade / Serbie)

3) Gnagna Barry (Santoba FC/Guinée)

Nombreux ont été les joueurs guinéens à briller de mille feux tout au long de l’année. Aux quatre coins du Monde, ils ont porté haut les couleurs du Syli National , et ce, en enchaînant les performances de haute volée. Le moment semble donc opportun pour vous, fidèles amis d’ Orange Football Club , d’honorer nos dignes ambassadeurs et ce, en désignant le meilleur joueur guinéen de l'année parmi les trois nominés ci-après :Poste: Milieu de terrain > 29 matches en 2019: > 6 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues > 2 buts en Ligue des Champions > 1 but à la CAN 2019 > Vainqueur de la Ligue des Champions 2018/2019 > Vainqueur de la Supercoupe d'Europe 2019 > Vice-champion d'Angleterre 2018/2019Poste: Milieu offensif > 32 matches en 2019: > 13 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues > 4 buts en Ligue Europa 2019/2020 > 1 but lors des éliminatoires de la CAN 2019 > Deuxième meilleur buteur de son club en 2019 > 10 fois élu homme du matchPoste: Attaquant > 24 matches en 2019: > 12 buts et 4 passes décisives en championnat > Meilleur buteur du championnat guinéen 2018/2019 (avec 17 buts) > 9 fois élu homme du match