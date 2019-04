Premier League : Pogba et Laporte dans l’équipe-type

Sadio Mané présent... Salah et Hazard absents !

The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI — PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 25 avril 2019

La très attendue équipe type de la saison a été dévoilée par Skysports ce jeudi matin. Six joueurs appartiennent à Manchester City, quatre proviennent de Liverpool et, surprise, un vient de Manchester United. Il s’agit de Paul Pogba, le milieu français des Red Devils !Dans les cages, on retrouve Ederson, dernier maillon d’une défense essentiellement Red, avec Alexander-Arnold et Roberton en latéraux, Van Dijk et, deuxième Français du onze, Aymeric Laporte. Au milieu, Pogba est accompagné de Fernandinho et Bernardo Silva. L'attaque est composée de Sadio Mané, Sergio Agüero et Raheem Sterling, trois joueurs en course pour le titre de meilleur joueur qui devrait être attribué à Van Dijk. Deux absents majeurs sont à noter. On parle évidemment du meilleur joueur de la saison passée, Mohamed Salah, et du meilleur joueur de Chelsea et candidat au titre de meilleur joueur de la saison actuelle, Eden Hazard. A lire aussi >> Premier League : Virgil Van Dijk élu joueur de l'année ?