Premier League : Virgil Van Dijk élu joueur de l'année ?

Plusieurs médias anglais dont le très sérieux Daily Mail ont annoncé le vainqueur de ce trophée, récompensant le meilleur joueur de la saison.Le tabloïd explique que le joueur de Liverpool devance l'ailier de Manchester City Raheem Sterling. Les autres nommés sont Sergio Agüero (City), Bernardo Silva (City), Sadio Mané (Liverpool) et Eden Hazard (Chelsea).Arrivé en janvier 2018 en provenance de Southampton contre près de 80 millions d'euros, le néerlandais s'est imposé comme le boss de la défense des Reds et a apporté toute sa confiance à une défense qui en manquait cruellement.Cette saison illustre bien l'apport du "défenseur le plus cher du monde": Liverpool n'a concédé que 20 buts en 35 rencontres de Premier League et n'a perdu qu'un seul match.