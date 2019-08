Premier League : Nouvelle contre-performance pour Chelsea

Reims n’a pu faire mieux qu’un résultat nul lors de la réception de Strasbourg, dimanche après-midi. Le Racing est apparu plus incisif en seconde période, mais les spectateurs d’Auguste-Delaune ont assisté un petit 0-0.

Le debrief

Les tops et les flops

Predrag RAJKOVIC (7)

Ludovic AJORQUE (3)

Adrien THOMASSON (3)

La feuille de match

REIMS - STRASBOURG : 0-0

Reims

Strasbourg

Après avoir lancé sa saison avec une victoire à l’Orange Vélodrome (2-0), a semaine passée, Reims n’a pas connu la même réussite à l’occasion de la réception de Strasbourg, dimanche après-midi. Perturbés par l’organisation adverse, les locaux sont apparus les plus dangereux en première période, mais cela n’a pas été suffisants pour inquiéter les hommes de Thierry Laurey. Ce sont d’ailleurs les Alsaciens qui ont eu la situation la plus chaude via Alexander Djiku (26eme), mais les spectateurs d’Auguste-Delaune ne se sont clairement pas régalés. Ce fut un peu mieux au retour des vestiaires, mais les visiteurs ont buté sur un Predrag Rajkovic vigilant (51eme et 61eme), les Rémois se contentant longtemps de deux demi-occasions pour Hyun-jun Suk (67eme) et Boulaye Dia (78eme). C’était trop peu pour éviter un triste 0-0, et les deux équipes ont manqué d’allant offensif pour espérer autre chose, même si Rémi Oudin n’a pas été loin de faire basculer la rencontre dans les arrêts de jeu (93eme). Aujourd’hui, ce sont les défenses qui ont pris le dessus. De loin. Alors que les coéquipiers de Stefan Mitrovic ramènent ce qui reste un bon point, le club du président Jean-Pierre Caillot doit attendre du renfort avant le terme de ce Mercato d’été. Au niveau offensif, notamment, cela apparaît une nécessité.Le Racing n’a pas eu énormément de situations, mais l’ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv a répondu présent. Recruté cet été pour 5 M€, le gardien international serbe (11 sélections) s’est illustré devant Ludovic Ajorque (51eme) et Alexander Djiku (61eme). Du bon boulot pour le successeur d’Edouard Mendy.Préféré à Lebo Mothiba pour débuter en pointe, l’ancien Clermontois a connu une rencontre particulièrement discrète. Esseulé aux avant-postes, le natif de Saint-Denis a cruellement manqué de soutien sur la pelouse d’Auguste-Delaune. Hormis une demi-occasion en seconde période (51eme), le numéro 25 a dû se contenter des miettes (14 ballons touchés pour… zéro frappe).Si Ludovic Ajorque a manqué de munitions, c’est notamment parce que l’ex-Nantais n’a pas eu assez d’impact. Positionné dans un rôle d’électron libre, le milieu de terrain strasbourgeois n’a pas su trouver l’ouverture face au bloc rémois. Avec vingt-huit petits ballons touchés (78% de passes réussies), celui qui s’était révélé avec l’Evian TGFC a déçu.Temps chaud – Pelouse en bon état: M.Batta (: Aucun: M.Doumbia (37eme) et H.Kamara (54eme) pour Reims: AucuneRajkovic () – Foket (), Abdelhamid (), Disasi (), H.Kamara () – Romao (cap) (), Chavalerin () – Oudin (), Dingomé () puis Suk (66eme), M.Doumbia () puis Mbuku (79eme) – B.Dia (: Lemaître (g), Konan, S.Sissoko, Cassama, Mbemba: D.GuionSels () – Lala (), Simakan (), Mitrovic (cap) (), Djiku (), Ndour () – I.Sissoko (), J.Martin (), Bellegarde () puis Liénard (92eme) – Thomasson () puis Da Costa (78eme) – Ajorque () puis Mothiba (68eme): B.Kamara (g), L.Koné, Carole, Botella: T.Laurey