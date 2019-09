Premier League : Nicolas Pépé (Arsenal) a déjà conquis Mwanko Kanu

Une succulente entame de l'éléphant novice en Premier League qui force le respect de Mwanko Kanu. Ancien attaquant d'Arsenal , Nwanko Kanu croit fermement au talent de l'international ivoirien. Pour l'ex super Eagle, il faut juste un peu de temps à Nicolas Pépé pour le voir exploser en Premier League."Le championnat ici est totalement différent, il faut du temps pour que quelqu’un vienne jouer de la même façon que pour ses autres clubs. Mais je pense qu’il va bien jouer pour nous parce qu’il a maintenant plus de temps de jeu et qu’il se complétera avec ses deux partenaires devant ", a indiqué l'ex emblématique joueur nigérian dans les colonnes de Goal.Puis d'ajouter " Si vous le regardez, vous pouvez voir que c’est un très bon footballeur et que ses pieds sont très rapides. Il va marquer des buts et il va bien jouer", promet -il sur le manque de réalisme de l'ex angevin.Fin dribbleur et inarrêtable dans ses slaloms , l'ex coéquipier de Jay jay Okocha voit en l'ancien lilois un réel casse-tête chinois déjà pour les défenses adverses anglaises. Elles , qui ont en tête les misères créées par le natif de Mante-la-jolie aux défenses de la Ligue 1 française la saison dernière."Je pense que les équipes ont déjà peur de lui après quelques matches. Elles ont peur de ce qu’il peut faire et de ce qu’il peut offrir. C’est une très bonne recrue ", révèle Mwanko Kanu.Un soutien de taille qui devrait revigorer Nicolas Pépé pour reprise après la trêve internationale.