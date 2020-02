Premier League : Manchester United s'offre Chelsea grâce à Anthony Martial

En déplacement à Chelsea lundi soir, Manchester United a pu compter sur son buteur français Anthony Martial pour décrocher un précieux succès.



Giroud has the ball in the back of the net after a brilliant header from Mount's cross.

But... 👇



🔵 0-2 🔴 #CHEMUN pic.twitter.com/3HwX4MGfCp



— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 17, 2020

Tout avait mal commencé pour les Blues dans cette rencontre avec la perte de leur poumon N'Golo Kanté dès la 12e minute. Touché à la cuisse gauche, le Français cédait sa place à Mason Mount, de quoi avoir une incidence sur le pressing et le volume des Blues sur la suite de la partie. Perturbé par la sortie de son piston, Chelsea manquait de réalisme devant les cages des visiteurs et finira par le payer cher. En effet, juste avant le repos, Wan-Bissaka centrait du pied droit pour1-0, le score au repos sur la seule opportunité cadrée de la rencontre. Une belle leçon de réalisme.Dans le second acte, peu après l'heure de jeu, l'onéreuse recrue hivernale mancunienne Bruno Fernandes, très bon ce lundi soir, bottait un corner le second poteau pour Maguire, qui passait devant Rüdiger pour battre Caballero pour le 2-0. Dans la foulée, Olivier Giroud faisait son entrée, lui qui n'avait plus rejoué avec les Blues depuis fin novembre. Et l'international français, qui avait failli quitter Chelsea en janvier,pour un hors-jeu sévère. Chelsea ne lâchait rien et obtenait un coup franc sur lequel Mount jouait les artificiers pour une tentative qui finissait sa course sur le poteau des visiteurs.2-0, le score ne bougera plus cependant. Après ce revers à domicile, Chelsea est toujours 4e, mais n'a plus qu'un point d'avance sur le 5e, qui n'est autre que le Tottenham de José Mourinho. Manchester United est 7e avec deux longueurs d'avance sur les Wolves et revient surtout à 3 unités de Chelsea et donc de la qualification pour la C1. Les Blues peuvent avoir des regrets. Giroud et Kanté encore plus que les autres.