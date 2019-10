Premier League : Manchester United s’enfonce avec une défaite à Newcastle

Manchester United a enchaîné un troisième match sans victoire en Premier League en s’inclinant à Newcastle (1-0), qui n’avait pas encore gagné à domicile cette saison. Les Red Devils sont désormais 12emes du championnat anglais.



9 - Manchester United have picked up just nine points from their opening eight Premier League matches this season (W2 D3 L3), their worst start to a league season since 1989-90 (8 points) when they went on to finish 13th. Worrying. pic.twitter.com/oV2kDjRkri

1 - Steve Bruce has registered his first managerial win over Manchester United, with this his 23rd game against them in all competitions. Overdue. #NEWMNU pic.twitter.com/h8TA2G38pB

Les difficultés s’accentuent encore pour Manchester United. Les Red Devils ont enchaîné dimanche un troisième match sans victoire en Premier League, un quatrième toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés à Newcastle (1-0), relégable avant le coup d’envoi de la 8eme journée de Premier League et qui n’avait pas encore gagné à domicile cette saison. Matthew Longstaff, frère de Sean, cible récurrente de MU, a inscrit le but de la victoire pour sa première apparition en équipe première (72eme).Avec cette nouvelle contre-performance, United pointe désormais à la 12eme place du classement en Premier League. Les Magpies remontent au 16eme rang.Les Red Devils ont été logiquement sanctionnés de leur indigence. Incapables de se créer une occasion dans le jeu, ils ont obtenu leur meilleure situation sur un corner repris de la tête par Harry Maguire en fin de première période (45eme). En dehors de ça, rien ou presque, et Newcastle, plus menaçant lors du premier acte, a fini par être récompensé de ses efforts.Une série qui dure depuis le 8eme de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG (1-3). Prolongé jusqu’en 2022 suite à son intérim réussi en fin de saison dernière, Ole Gunnar Solskjaer pourrait se retrouver sur la sellette dans les jours à venir. La trêve internationale pourrait être mouvementée à Manchester.Premier League : Manchester City mal en point après sa défaite à domicile contre Wolverhampton, N’Golo Kanté buteur avec Chelsea à Southampton