Premier League : Manchester United encore accroché

Le choc de la 20eme journée de Bundesliga a fait deux malheureux. Leipzig et Mönchengladbach se sont quittés sur un match nul (2-2). Les premiers perdent la tête du classement alors que les seconds manquent l'occasion de la prendre.

Nkunku évite la défaite à Leipzig

Respectivement 2eme et 4eme au classement de la Bundesliga, Leipzig et Mönchengladbach s’affrontaient ce samedi à la Red Bull Arena. Une rencontre alléchante et qui a encore gagné en intérêt suite aux succès du Bayern et de Dortmund plus tôt dans la journée. La bataille entre les deux formations a été très disputée, mais au final il n’y a pas eu de vainqueur (2-2).A l’issue de l’empoignade, les regrets sont plus du côté de Gladbach qui menait par deux buts d’avance à la mi-temps. Alassane Pléa (24eme) et Jonas Hofmann (35eme) croyaient offrir une victoire des plus précieuses à leur équipe. Mais, Leipzig a bien réagi ensuite. Le Tchèque Schick à la 50eme, puis le Français Christopher Nkunku a assuré l’égalisation à une minute de la fin du temps réglementaire. L’ancien parisien a fait la différence d’une magnifique frappe de l’extérieur de la surface. Un boulet de canon victorieux et qui pourrait bien peser cher lors du décompte final de la saison.