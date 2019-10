Premier League : Manchester City met la pression sur Liverpool

Copyright : Panoramic

Avant le choc entre Liverpool et Tottenham dimanche (17h30), Manchester City a mis la pression sur le leader de Premier League en battant Aston Villa ce samedi après-midi (3-0).

Fernandinho voit rouge et gâche la journée des Citizens

Vendredi soir, à la faveur d’un carton historique à Southampton (0-9), Leicester avait repris la deuxième place de Premier League. Mais les Foxes n’ont, sans surprise, pas tenu bien longtemps. Ce samedi après-midi,Le promu a tenu une mi-temps. Dominés mais courageux, les Villans ont d'abord eu deux frayeurs, sur des tirs hors cadre pour quelques centimètres de Gabriel Jesus (6eme) et David Silva (44eme). Passés tout près d’ouvrir le score sur une double occasion de McGinn et Douglas Luiz bien stoppée par Ederson, les coéquipiers de Guilbert ont craqué dès le début de la deuxième période. Sur un dégagement, Jesus a lancé Sterling en profondeur d’une déviation de la tête. L’attaquant anglais a pris tout le monde de vitesse et a remporté son duel avec le gardien adverse (46eme).Dans la foulée, Jesus a manqué le break à cause d’un retour héroïque de Mings sur sa ligne (55eme), mais la tendance était alors claire et Aston Villa n’arrivait plus à résister à l’énorme pression des Citizens. Les hommes de Pep Guardiola ont finalement doublé la mise à l’heure de jeu sur un centre tir de De Bruyne que personne n’a touché et qui a fini sa course au fond des filets (65eme). Puis Gündogan a mis fin au suspense en marquant de façon acrobatique après un cafouillage dans la surface (70eme). Seule ombre au tableau pour Manchester City, l’expulsion de Fernandinho en fin de partie. Suffisant pour compliquer un peu plus la composition de la défense lors de la prochaine journée de championnat. En attendant,Une contre-performance contre Tottenham dimanche est donc déconseillée.>>> Le classement de Premier League