Premier League : Liverpool s'en sort de justesse

Liverpool s'en est sorti de justesse pour dominer Leicester (2-1) dans le temps additionnel lors de la 8eme journée de Premier League, samedi. Un penalty de Milner permet aux Reds de signer une huitième et nouvelle victoire en Championnat.

Maddison s'est joué de Van Dijk



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #LIVLEI

🎯 2-1 | 90e+4 ⏱



💥 OH LE PENALTY POUR LIVERPOOL ! Et c'est transformé par Milner ! L'arbitre siffle dans la foulée. Les Reds s'imposent sur le fil et ont failli lâcher leurs premiers points de la saison face à Leicester.

Les semaines passent, les matchs aussi, mais Liverpool gagne toujours. En Premier League, les Reds restaient sur seize victoires d'affilée depuis la fin de la saison dernière avant d’accueillir Leicester ce samedi. Et la série a bien failli s’arrêter puisqu’il a fallu attendre la dernière minute du temps additionnel pour voir les locaux faire chavirer Anfield (2-1) ! Épatants depuis le début de la saison, les Foxes n'ont pourtant fait que subir à Anfield. Liverpool a ouvert le score en fin de première période. Lancé par Milner, auteur d’une passe lumineuse depuis la ligne médiane, Mané n’a pas manqué son face-à-face avec Schmeichel (40eme), inscrivant son 50eme but en Premier League sous le maillot des Reds. Le seul duel perdu par le Danois ce samedi. Contre le leader du championnat, le gardien de Leicester a en effet été excellent et a longtemps maintenu son équipe en vie dans cette rencontre. Juste avant la pause, il a d’abord privé Mané du doublé en se couchant bien sur le tir du Sénégalais (44eme).Au retour des vestiaires, il a dû sortir le grand jeu pour repousser une tentative de Salah, à la limite du hors-jeu (47eme). Et dans la dernière demi-heure, c’est Robertson qui l’a sollicité sur une frappe puissante (67eme). Des arrêts qui ont finalement piégé les hommes de Jürgen Klopp. A dix minutes du coup de sifflet final, l'homme fort de Leicester, Maddison, a égalisé en passant dans le dos de Van Dijk puis en glissant le ballon sous le corps d'Adrian (80eme). On pensait à ce moment que les visiteurs allaient réussir l’exploit du week-end outre-Manche, mais Albrighton a concédé un penalty stupide dans le temps additionnel, et Milner l’a transformé (94eme).Manchester City, toujours relégué à huit points avant son match dimanche (15h00), devra donc absolument gagner. Dans les autres rencontres de ce samedi, Aston Villa a écrasé Norwich en déplacement (1-5) et sort de la zone rouge. Watford et Sheffield se sont neutralisés (0-0), tandis que Burnley a battu Everton (1-0) et grimpe provisoirement au quatrième rang.