Premier League : Liverpool s'en sort contre Tottenham, Arsenal piétine, Manchester United réagit

Cueilli à froid par un but de Harry Kane, Liverpool est parvenu à renverser Tottenham en seconde période ce dimanche (2-1). Arsenal a été accroché à domicile par Crystal Palace (2-2), tandis que Manchester United s'est relancé à Norwich (0-3).

United rate deux penalties mais rebondit, Arsenal n'avance plus

Liverpool reprend sa marche en avant. Accroché par Manchester United la semaine dernière (1-1), le champion d'Europe en titre a bien failli perdre d'autres plumes face à Tottenham ce dimanche. Les Spurs ont en effet refroidi Anfield d'entrée, Harry Kane ayant trouvé le chemin des filets dès les premières secondes (1ere). Les Londoniens ont ensuite subi la domination des Scousers, qui ont longtemps buté sur un Paulo Gazzaniga des grands soirs. C'est finalement après la pause que les Reds ont renversé la vapeur, grâce à Jordan Henderson (52eme) et Mohamed Salah, qui a transformé un penalty concédé par Serge Aurier (75eme). Les hommes de Jürgen Klopp sont donc toujours leaders de Premier League, avec six points d'avance sur Manchester City.Au même moment, deux des trois clubs anglais engagés en Ligue Europa - Arsenal et Manchester United - étaient également sur le pont, avec l'obligation de rebondir suite à de récentes contre-performances. Mission ratée pour les Gunners, qui avaient pourtant débuté de la meilleure des manières face à Crystal Palace. Après dix minutes de jeu, les joueurs d'Unai Emery avaient marqué à deux reprises, par l'intermédiaire de Sokratis (7eme) et David Luiz (9eme). Sauf que Luka Milivojevic (32eme, sur penalty) et Jordan Ayew (52eme) ont permis aux Eagles de recoller (2-2). Les Red Devils, qui couraient après une victoire en championnat depuis quatre matchs, ont eu davantage de réussite. La formation mancunienne s'est imposée à Norwich (1-3) en s'étant permis de rater... deux penalties, signés Marcus Rashford (28eme) et Anthony Martial (43eme). Les deux joueurs se sont néanmoins rattrapés en marquant un but chacun. Désormais septième, United n'a plus que trois points de retard sur Arsenal (5eme).