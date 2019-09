Premier League : Liverpool renverse Newcastle et poursuit son sans-faute

Après avoir concédé l’ouverture du score en début de match, Liverpool a accéléré pour finalement dominer Newcastle samedi (3-1). Les Reds poursuivent ainsi leur carton plein et préparent idéalement leurs retrouvailles avec Naples en Ligue des Champions.



14 - Liverpool are the first team in top-flight history to win 14 consecutive matches while scoring more than once in each win. Entertainment. pic.twitter.com/dlZLvjjS4Q

— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019

Willems et Mané ont nettoyé les lucarnes



34 - Sadio Mané has never lost a Premier League home game in which he's found the net, winning 32 and drawing two of his previous 34 games when doing so. Unblemished. pic.twitter.com/PwKObTnJs2

— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019

Firmino rampe de lancement pour Salah



50 - Mohamed Salah has been directly involved in 50 Premier League goals for Liverpool at Anfield, scoring 36 and providing 14 assists (41st appearance). Unstoppable. pic.twitter.com/skduO9qYTS

— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019

Liverpool n’a pas laissé de place au doute. Menés pour la première fois de la saison, concédant l’ouverture du score en tout début de match, les Reds ont renversé Newcastle samedi pour décrocher leur cinquième succès en cinq journées de Premier League (3-1). Sadio Mané a inscrit un doublé en première période et Mohamed Salah y est allé de sa contribution en fin de match.Et comme souvent, ce n’est qu’une fois associés à Roberto Firmino qu’ils ont donné leur pleine mesure en attaque.Il n’était pas là en point de fixation, ni en premier rideau défensif pour initier le pressing. C’est ainsi que Newcastle a lancé par Christian Atsu un contre conclu par une frappe délicieuse de Jetro Willems (0-1, 7eme). Le latéral néerlandais a nettoyé la lucarne gauche d’Adrian et Mané s’est occupé ensuite de celle de Martin Dubravka, pour enfin concrétiser la domination sans partage de Liverpool (1-1, 28eme). Avec au passage un gros travail d’Andrew Robertson.Anfield pouvait souffler et s’est définitivement relâché peu avant la mi-temps. Entré trois minutes avant au relais d’un Divock Origi touché à la cheville, Firmino a lancé Mané, qui a bénéficié d’un contre favorable face à Dubravka pour pousser le ballon dans le but vide (40eme). Tout en maîtrise, Liverpool a placé une nouvelle accélération au cœur du second acte, avec encore Firmino à la baguette. Son enchaînement magnifique à l’entrée de la surface a mis Salah sur orbite (3-1, 72eme).Pas de quoi se faire des nœuds au cerveau pour les Reds, qui arriveront lancés pour entamer la défense de leur titre en Ligue des Champions contre Naples la semaine prochaine.