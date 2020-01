Premier League : Liverpool, évidemment

Manchester City n'aime décidément pas recevoir United. Les Citizens, battus 1-0 mercredi en demies retour de League Cup, passent quand même.

Matic de héros à zéro

Manchester City en panne d'inspiration

La finale de la League Cup anglaise opposera cette année Manchester City à Aston Villa. Le tenant du titre a composté son ticket pour Wembley en résistant au retour du rival régional. Vainqueurs 3-1 à l’aller, les Eastlands ont perdu sur la plus petite des marges au retour (0-1).Pour la bande à Ole Gunnar Solskjaer, en revanche, c’est une issue frustrante, surtout qu’ils ont tout fait pour renverser la vapeur. Ils n’ont désormais que la FA Cup pour espérer sauver leur saison.Un seul but a été inscrit dans cette rencontre et il a été l’œuvre de Nemanja Matic. A la 35eme minute, le Serbe a ouvert le score d’une belle frappe croisée dans la surface. Celui qui a souvent été cantonné au banc cette saison en championnat pensait alors endosser le costume du héros. Mais, malheureusement pour lui, il n’y a pas eu de seconde réalisation de la part de son équipe.En position de dernier défenseur, l’ancien de Chelsea a stoppé irrégulièrement une contre-attaque adverse. A 10 contre 11, MU ne pouvait plus aspirer au break.Aux occasions non converties de Raheem Sterling (58eme) et de Kyle Walker (73e) s’est ajouté un but de Sergio Aguero refusé pour cause de hors-jeu (84eme). Un manque de réalisme qui a été sans conséquence. Mais, les Sky Blues feraient bien d’être plus adroits lors de la finale du 1er mars prochain s’ils ne veulent pas connaitre une désagréable surprise face aux Villans.