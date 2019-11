Premier League : Liverpool et Manchester City au finish, Arsenal accroché

Insolite 😱 Des nouvelles de Yaya Touré ? Ben il s’est fait exclure dès la 10ème seconde de jeu avec Qingdao Huanghai face au Nantong Zhiyun, en deuxième division chinoise, pour la dernière journée de championnat... 🇨🇳🇨🇮 🎥 @futeboldachina_ pic.twitter.com/t6cZck8ckr — 𝗪𝗘𝗘𝗣𝗟𝗔𝗬® (@weeplay_off) 2 novembre 2019

Yes... that’s me! Celebrating another trophy on my Instagram stories 😁 Come join me... @ RealToureYaya 📱 pic.twitter.com/H3zdaREUZd — Yaya Touré (@YayaToure) 2 novembre 2019

C’est officiel: encore un autre trophée 🏆 pour SUPER YAYA TOURÉ aujourd’hui! Champion de la deuxième division chinoise! Mission accomplie pour le meilleur joueur ivoirien de tous les temps en Chine 🇨🇳 😁😆😍 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮 pic.twitter.com/jsgDCPlljG — koetamouss (@koetamouss) 2 novembre 2019

Quelques jours après avoir acquis sa montée en première division chinoise (Chinese Super League), le Qingdao Huanghai du légendaire,(36 ans), a décroché ce samedi le titre de champion demalgré un revers concédé face à(1-2). Et le quadruple Ballon d’or africain n’est pas près d’oublier cette rencontre pour plusieurs motifs. En effet, l’homme aux 102 capes avec lan’aura passé que…sur le rectangle vert ! Sur la première action du match, l’ancienne idole dea perdu son sang-froid et a asséné un coup de pied à un adversaire. Après recours à la, l’arbitre a logiquement décidé de l’expulser.Fort heureusement pour le champion d’Afrique 2015, l’épilogue de ce duel aura été nettement plus radieux puisque l’ex capitaine desa ainsi ajouté unà son tableau de chasse déjà richement bien garni ! A lire aussi >> Yaya Touré, itinéraire d’une légende