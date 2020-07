Premier League : Liverpool dénonce les comportements de certains supporters

Paulo Sousa avait annoncé à ses joueurs son désir de quitter le club au début du mois de juillet, mais le technicien aurait finalement changé d'avis et devrait être le coach des Girondins de Bordeaux pour la saison 2020-2021.

Sousa à Bordeaux, un choix par défaut ?



🔴⚽️ Info @20Minutes Trois semaines après avoir fait part de ses envies de départ à ses joueurs, @paulomcdsousa ne souhaite plus quitter les @girondins. « Il y a zéro négociation avec le club. C’est un chapitre refermé » explique son entourage. 1/9 #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/1KWiVL8PXR

— Clement Carpentier (@clementcarpet) July 23, 2020

Il y a trois semaines, Paulo Sousa avait informé ses joueurs de son souhait de départ des Girondins de Bordeaux, mais visiblement, le coach aurait changé d'avis et ne souhaiterait plus quitter Bordeaux selon des informations de 20 Minutes.La source indique que Sousa avait parlé de son désir de départ le 24 juin aux dirigeants "car King Street voulait vendre les trois meilleurs joueurs de l'équipe". Le club lui aurait alors demandé de patienter, le temps de trouver un accord et son remplaçant. Selon les dirigeants bordelais, Sousa réclamait à l'époque 1 an de salaire, puis 6 mois, ce que le clan du Portugais dément.Alors qu'il attendait des nouvelles de ses dirigeants en vain, le natif de Viseu a ensuite informé ses cadres, le 1er juillet, de son désir de départ avant de changer d'avis. Le motif serait assez clair selon 20 Minutes. "Le clan Sousa affirme simplement que le club a refusé de le libérer (ou pris trop de temps), plus soutien des joueurs. La direction, elle, pense que son entraîneur n’a plus de porte de sortie comme aurait pu l’être Benfica", précise le média. Arrivé à Bordeaux en 2019, Paulo Sousa est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Girondins.