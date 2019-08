Premier League : Liverpool bat Southampton grâce à un excellent Sadio Mané !

Pas de Pogba, plus de Zidane au Real Madrid ? 🤔 https://t.co/v2MsyTm5pN — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 14 août 2019

pourrait à nouveau quitter la "" madrilène selon le très informé journal britannique " The Independent ", qui s'appuie sur une analyse du journaliste de. Le technicien franco-algérien serait déçu par l’attitude attentiste deconcernant plusieurs profils qu’il a suggérés à son président lors de l’actuel mercato estival.serait ainsi loin d’être satisfait par l’effectif qu’il a à disposition en vue du nouvel exercice et menacerait de quitter son poste pour la deuxième fois en un peu plus de 12 mois. Tout serait parti de l'échec des dirigeants merengue dans le dossiercet été. En effectuant son retour au Real Madrid,a clairement expliqué au patron de laque le milieu de terrain français devait jouer un rôle crucial dans la restructuration de son équipe après un exercice 2018/2019 en deçà des attentes. «», affirme le journaliste du quotidien espagnol El Pais, Diego Torres. « Perez a bien tenté d'inclure à la fois James Rodriguez et Gareth Bale dans l'échange avec Manchester United, mais il ne s'est pas rapproché de la somme de 170 millions d'euros exigée par le club mancunien ». Au début du mercato d’été,aurait présenté à son président une liste de souhaits comportantetLe surdoué kabyle était bien conscient que le recrutement du dernier cité n’allait pas être une tâche aisée, mais il s'attendait au moins à bénéficier des services deet. Idem en ce qui concerne les départs. L'effectif pléthorique dua besoin d’un sérieux dégraissage. Or, en conflit avec Zidane ) et(indésirable) doivent maintenant être réintégrés au sein du groupe après que le club n'ait pas réussi à les vendre. Toutes ces raisons, combinées à une pré-saison loin d’être brillante tant en termes de résultats que de performances, pousseraità la démission selon