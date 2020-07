Premier League: les 50 buts d’Aubameyang à la loupe (vidéo)

Omar Colley, premier joueur africain atteint par le Coronavirus A lire aussi >>

Charles Kaboré était le sixième footballeur africain à être contaminé par le virus après le défenseur central de la Sampdoria et capitaine de la sélection nationale de la Gambie, Omar Colley (27 ans), l'attaquant camerounais Clinton Njie (26 ans), le défenseur central malien Youssouf Maiga (28 ans) ainsi que le jeune milieu offensif tunisien Omar Zekri (25 ans) et le maître à jouer sud-africain des Orlando Pirates Ben Motshwari (29 ans).

Bonne nouvelle pour le football africain. Atteint par le Coronavirus en mai dernier et resté longtemps affaibli, Charles Kaboré va beaucoup mieux. Hospitalisé avec sa femme depuis plusieurs jours en Russie, l'expérimenté milieu défensif du Dynamo Moscou a mis plusieurs jours à s'en remettre, mais il est désormais totalement guéri. Le champion de France 2010 sous les couleurs de l'Olympique de Marseille a notamment reçu le feu vert médical pour reprendre l'entraînement. C'est l'enfant de Ouagadougou (Burkina Faso) qui a annoncé lui-même la bonne nouvelle ce weekend sur les réseaux sociaux. Charles Kaboré a posté un message réconfortant, remerciant également ses fans pour leur soutien à toute épreuve: "La joie de retrouver la santé, de retrouver toute la famille. Je suis ravi de partager ces moments avec vous. Je voudrais aussi en profiter pour vous dire merci pour toutes vos prières et bénédictions. Je suis guéri. Je me porte très bien et c'est aussi grâce à vous. Restons quand même prudents face au Covid-19. Dieu veille sur vous et grand merci," a écrit l'illustre capitaine des Etalons. Il convient de rappeler que Charles Kaboré était le sixième footballeur africain à être contaminé par le virus. En 14 ans de carrière internationale, le maître à jouer burkinabé a presque tout connu avec l'équipe nationale, ayant participé à cinq Coupes d'Afrique des Nations (2010, 2012, 2013, 2015 et 2017), dont une finale en 2013. Cette saison, Charles Kaboré a disputé 17 matches de championnat.