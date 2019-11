Premier League : Leicester retrouve le podium

Grâce à sa victoire à Crystal Palace (0-2) et au 10eme but de Vardy, Leicester a repris place sur le podium en Premier League ce dimanche.

Vardy meilleur buteur de Premier League

Rien n’arrête Leicester en ce moment. Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue dans la semaine, les Foxes ont confirmé leur carton à Southampton le week-end dernier (0-9) en s’imposant sur le terrain de Crystal Palace (0-2). Les hommes de Brendan Rodgers creusent ainsi l’écart avec les poursuivants du Big Four et remontent sur le podium, après avoir répondu aux succès de leurs concurrents directs ce samedi (Liverpool, Manchester City, Chelsea).Jamie Vardy a buté sur Vicente Guaita sur la meilleure occasion de la première période (19eme).Mais les Foxes ont trouvé la faille sur un corner frappé par James Maddison, repris de la tête par Caglar Soyuncu (0-1, 57eme). Grâce à une combinaison splendide avec Demarai Gray, Vardy a doublé la mise en toute fin de match (0-2, 89eme). Il a ainsi claqué sa 10eme réalisation de la saison en Premier League et pris la tête du classement des buteurs. Dennis Praet a ensuite touché le poteau dans les arrêts de jeu (92eme). Les Eagles rentrent dans le rang (9emes) et enchaînent un troisième match sans succès en championnat.Une série qui en fait un candidat chaque semaine plus crédible à une place en Ligue des Champions la saison prochaine, quand Arsenal, Manchester United et Tottenham galèrent derrière.