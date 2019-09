Premier League : Le verdict est tombé pour Laporte

Le défenseur français Aymeric Laporte ne devrait pas reprendre la compétition avant le mois de février prochain. Sa blessure au genou est aussi grave que redoutée.

Laporte était dans la meilleure période de sa carrière

Mauvaise nouvelle pour les fans de Manchester City et aussi ceux de l’équipe de France.qu’il avait contractée avant la trêve internationale. L’arrière basque avait été touché lors du match de Manchester City contre Brighton le 31 août. Le cartilage du ménisque latéral du genou avait été endommagé et l’ancien joueur de l’Athletic Bilbao a dû se faire opérer d’urgence du côté de Barcelone. L’intervention chirurgicale ayant été effectuée, son club a pu enfin communiquer sur la durée d’indisponibilité. Celle-ci serait comprise entre cinq et six mois. C’est Pep Guardiola lui-même qui a fait part de la mauvaise nouvelle ce vendredi en conférence de presse.Aymeric Laporte (25 ans) va donc rater une bonne partie de l’exercice 2019-20. C'est un vrai coup d’arrêt pour cet élément qui montait en puissance et devenait l’un des tous meilleurs à son poste dans le championnat anglais. Il s’apprêtait aussi à effectuer ses grands débuts internationaux, avant que ce terrible coup du sort ne vienne le faucher dans son élan. Au sein de l’infirmerie des Eastlands, le Français ne sera pas seul. Il y retrouvera l’Allemand Leroy Sané, également blessé au genou en tout début de saison. Le retour à la compétition de ce dernier est prévu pour la fin de l’année, ou en janvier 2020 au plus tard. Pour Laporte, il va falloir être patient.