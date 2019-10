Premier League : le message de soutien de Wilfried Zaha à Nicolas Pépé

Pour bien préparer la nouvelle saison de la Ligue 1 Sénégalaise, Mbour Petite-Côte compte mettre tous les moyens de son côté. Le club sénégalais s’est doté d’une nouvelle équipe technique.

Mbour Petite-Côte s’est doté d’un nouveau staff technique en vue de la nouvelle saison de Ligue 1 Sénégalaise. La nouvelle équipe technique des Mbourois est composée de Sénégalais et d’Italiens. En effet, le nouvel entraîneur du club de la Petite-Côte est l’Italien Vittorino Mauri. Ce dernier « a fondé une école de football affiliée au Milan AC et a été membre de commission à la Fédération italienne de football. Il a été aussi formateur avant d’occuper des postes d’entraîneur. Il a aussi exercé au Panama », peut-on lire sur le site de la Ligue 1 Sénégalaise.