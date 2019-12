Premier League : Le jackpot pour les Red Devils ?

1) Nicolas Pépé (Lille-Arsenal/ France-Angleterre)

2) Wilfried Zaha (Crystal Palace/ Angleterre)

3) Gervinho (Parme/Italie)

Aux quatre coins du "Vieux Continent", ils ont porté haut les couleurs des Eléphants . En effet, nombreux ont été les pensionnaires de laà briller de mille feux sur les terrains européens tout au long de l’année. Le moment semble donc opportun pour vous, fidèles amis d’ Orange Football Club , d’honorer nos dignes ambassadeurs et ce, en désignant le meilleur footballeur ivoirien de l'année parmi les trois nominés ci-après :Poste: Attaquant > 48 matches en 2019: > 17 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues > 8 fois élu homme du match > 2ème meilleur buteur de la Ligue 1 2018/2019 (avec 22 buts) > Meilleur passeur de Ligue 1 2018/2019 (avec 11 p. déc) > Elu joueur de la saison du LOSC > Elu meilleur joueur africain en Ligue 1Poste: Attaquant > 44 matches en 2019: > 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues > 2 buts et 1 passe décisive à la CAN 2019 > 9 fois élu homme du match > Elu joueur de la saison de Crystal PalacePoste: Attaquant > 35 matches en 2019: > 14 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues > 10 fois élu homme du match > Meilleur buteur de son club en 2019 > Elu joueur de la saison de Parme