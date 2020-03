Premier League : Le derby de Manchester pour United

De Bambali à Salzbourg

Siest aujourd'hui adulé par tous les férus du football africain, européen et mondial, le parcours de l'enfant den'a pas été un long fleuve tranquille. Ses origines modestes n'ont fait que galvaniser la motivation du désormais meilleur joueur africain de l'année 2019. « Je suis né dans un village où la religion passe avant tout. Mon père était imam, et même actuellement, c'est son frère qui est imam. Au début, personne ne voulait que je joue au foot, ma mère, mon oncle personne ne voulait. Alors que c'était mon rêve de devenir footballeur professionnel. Quand j'étais au village, je jouais tout le temps au football, je faisais même l'école buissonnière pour ça. Mon père n'était pas content, il me frappait toujours (rire) » se remémoredans un entretien accordé à Canal + Malgré le manque de soutien de ses proches, le jeune gamin ne s'est pas découragé. Au contraire, il a pris le risque de partir à l'aventure pour réaliser ses rêves. Alors qu'il avait quinze ans, il réussit à intégrer l'(partenaire du FC Metz). « A 15 ans, je me rappelle, j'ai fui le village pour aller à, sans que personne ne le sache. J'avais comploté avec un ami pour intégrer l', mais une semaine plus tard, ma famille m'avait retrouvé et ramené au village. J'avais fini l'école, et là je leur ai dit qu'il était inutile de me retenir, sinon j'allais fuguer de nouveau. Il avaient alors compris et su qu'il fallait m'aider, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui... » se rappelle le Sénégalais avec émotion. Faisant très tôt étalage d'un talent certain,est envoyé deux ans plus tard endu côté des "Grenats" où il signa finalement un contrat stagiaire en juillet 2011 avant d'intégrer l'effectif professionnel en janvier 2012. Il dispute alors 19 matches pour sa première saison en tant que joueur professionnel et signe sa première réalisation le 4 mai 2012 contre Guingamp au Stade Saint-Symphorien à l'occasion de la 32journée de lafrançaise.Attiré par le jeune prodige et flairant le bon coup, le club autrichienobtiendra la signature du Sénégalais en juillet 2013. La pépite des Lions de la Téranga a alors très vite démontré toute l'étendue de son talent en produisant deux saisons pleines avec 87 apparitions au compteur, 45 buts et 27 passes décisives.Le 1er septembre 2014, Mané est transféré en Premier League anglaise àen échange de 11,8 millions de livres sterling (environ 15 millions d'euros). Le jeune attaquant ne perd pas de temps et poursuit son ascension fulgurante du côté de l'Angleterre. Athlétique, rapide et doté d'un sens du but indéniable, l'ancien Messin marque dix buts et délivre quatre passes décisives pour son premier exercice en Grande-Bretagne. Sa deuxième saison est sur la lancée de sa précédente. Mané monte en puissance. Il inscrit quinze buts toutes compétitions confondues, et délivre neuf passes, le tout en 43 matches. Le, l'attaquant vedette des Lions de la Téranga débarque à. Pour s'attacher ses services, les dirigeants des Reds n'ont d'ailleurs pas hésité à débourser la coquette somme de 41 millions d'euros, faisant de Mané le «joueur africain le plus cher de l'histoire» lors du mercato estival 2016.Dès son premier exercice, Mané a conquis de manière remarquable les cœurs des fidèles d'Anfield avec notamment 13 buts et 5 passes décisives en 25 titularisations. Une saison à l'issue de laquelle il a été désigné joueur de la saison par les supporters anglais. Suit un exercicede haut vol pour le Lion de la Téranga avec 10 réalisations en 29 apparitions en Premier League avant la consécration lors de la saison écoulée: Vainqueur de la, meilleur buteur du prestigieux championnat anglais (22 buts), Ballon d'Or africain,fait désormais l'unanimité au "Royaume de Sa Majesté" !