Premier League : Lampard sous le charme de Zouma

Frank Lampard est très satisfait du début de saison de Kurt Zouma. Le défenseur français (25 ans) a reçu des compliments appuyés de son entraîneur à Chelsea.

L’association Zouma - Tomori plait beaucoup à Lampard

Depuis un an et la sortie d’Adil Rami du groupe, Didier Deschamps fait confiance à Kurt Zouma pour le rôle de deuxième défenseur axial droit en équipe de France. Souvent, cela a valu quelques railleries au sélectionneur tricolore, mais l’ancien défenseur de Saint-Etienne s’attelle, mois après mois, à légitimer sa présence chez les Bleus. Très bon à Everton la saison dernière, Zouma est revenu à Chelsea l’été dernier, et avec l’interdiction de recrutement qui frappe les Blues, la décision a été prise de le conserver. Frank Lampard ne regrette pas ce choix., contre Brighton fin septembre. Sinon, Premier League comme Ligue des Champions, il a été de toutes les sorties du club londonien, etEn ce moment, Kurt Zouma fait équipe avec le jeune Fikayo Tomori, qui profite des absences d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen pour montrer le bout de son nez, pour le plus grand plaisir de son coach., comme en Tomori. Kurt travaille dur et il joue bien », a déclaré Lampard cette semaine, dans des propos rapportés par le Daily Mail. « C’est bien de les faire jouer ensemble, de voir les liens qu’ils établissent sur et en dehors du terrain. C’est une belle histoire et il faut que ça continue », ajoute l’ancien milieu de terrain des Blues. Ce n’est pas la première fois que le successeur de Maurizio Sarri se montre dithyrambique avec Kurt Zouma. La semaine dernière, il avait confié avoir été impressionné par sa performance après la victoire contre l’Ajax en Ligue des Champions.