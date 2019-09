Premier League (J5): Auteur d'un nouveau doublé, Sadio Mané affole les compteurs !

Ci-après le programme complet du 1er tour aller de la Ligue des champions africaine

La Ligue des Champions CAF reprend ses droits ce samedi à travers l’avec le très attendude la compétition. Cet ultime stade avant lavoit les ténors continentaux faire leur entrée dans la compétition. L’, double tenante du trophée, croise ainsi le fer avec les Tchadiens d’, dimanche. Précédemment, le TP Mazembe aura été en action sur le terrain des Malgaches de. Des affiches qui seront à priori très déséquilibrées, à l'image de celles qui opposeront également les Equato-Guinéens deet l'ogre égyptien, samedi, ou encore les Mauritaniens deet le, dimanche. Ce tour éliminatoire nous propose toutefois des chocs qui verront les Sénégalais deaccueillir les Egyptiens du, mais également les Guinéens dese déplacer en Algérie pour y défierIl convient de rappeler que lesdisputeront la. Les seize formations battues seront quant à elles reversés enpour un tour de cadrage en matchs aller-retour.Génération Foot (Sénégal) vs Zamalek (Egypte) JS Kabylie (Algérie) vs Horoya (Guinée) Cote d’Or (Seychelles) vs Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) Yanga (Tanzanie) vs Zesco (Zambie) FC Platinum (Zimbabwe) vs Songo (Mozambique) Green Eagles (Zambie) vs Primeiro de Agosto (Angola) Cano Sport (Guinée-Equatoriale) vs Al Ahly (Egypte) Petro (Angola) vs KCCA (Ouganda)Fosa Juniors (Madagascar) vs TP Mazembe (RDC) Elect Sport (Tchad) vs Espérance Tunis (Tunisie) ASCK (Togo) vs AS Vita (RDC) Enyimba (Nigeria) vs El Hilal (Soudan) USM Alger (Algérie) vs Gor Mahia (Kenya) Kotoko (Ghana) vs Etoile du Sahel (Tunisie) Nouadhibou (Mauritanie) vs Wydad Casablanca (Maroc) El Nasr (Libye) vs Raja Casablanca (Maroc)