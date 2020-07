Premier League (J36) : Sous l'impulsion de David Silva, Manchester City domine Bournemouth

Grâce à une belle performance de David Silva, Manchester City a dominé Bournemouth (2-1), mercredi lors de la 36eme journée de Premier League.

David Silva soigne sa sortie



5 - The 16 instances of a Spaniard reaching 10 Premier League assists in a single season are made up of only five players:

x6 | Cesc Fábregas

x4 | David Silva

x2 | Santi Cazorla

x2 | Juan Mata

x2 | José Antonio Reyes



A trois jours de la demi-finale de Coupe d’Angleterre contre Arsenal, Pep Guardiola a choisi de faire tourner. Pour le duel contre Bournemouth en championnat, c’est donc un City largement remanié qui s’est présenté ce mercredi.. Tout s’est joué durant le premier acte, avec deux buts des locaux qui ont rapidement mis fin au suspense. Les Sky Blues l’ont emporté finalement 2-1 et c’était une bonne manière de préparer le duel face aux Gunners.Celui qui dispute actuellement ses dernières rencontres sous le maillot bleu et ciel s’est encore montré très inspiré et a signé deux gestes décisifs. Il a d’abord transformé un remarquable coup franc de 20 mètres, avec une frappe du gauche en pleine lucarne (6e). Ensuite, il a servi son partenaire Gabriel Jesus pour le but de break. Le Brésilien n’a bien sûr pas manqué l’offrande et a fait la différence d’un tir croisé après avoir effacé avec brio deux Cherries (39e).En seconde période, le rythme de la partie est un peu retombé. Ayant la tête ailleurs, les vice-champions d’Angleterre n’ont pas jugé utile de trop forcer, se contentant de gérer tranquillement leur avantage. Il n’y a eu d’ailleurs qu’une seule alerte sur les buts de Bournemouth, et elle est survenue à six minutes de la fin suite à une frappe plein axe de Phil Foden.Mais, celle-ci est arrivée trop tardivement pour pouvoir relancer le suspense. David Brooks a sauvé l’honneur pour les visiteurs à la 88e.En championnat, Manchester City doit encore affronter Watford et Norwich. Le seul enjeu qui reste pour Bernardo Silva et ses coéquipiers, outre celui qui consiste à bien préparer les échéances en Cup et en Ligue des Champions,