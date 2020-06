Premier League (J32) : Manchester United reste sur sa lancée

Grâce notamment à un doublé de Bruno Fernandes, Manchester United a confirmé sa bonne forme du moment en dominant Brighton (0-3)



8 - Bruno Fernandes has been directly involved in eight goals in his first eight Premier League games for Man Utd (five goals & three assists) - only Robin van Persie has had more (9) at this stage of his PL career with the club. Sensation. pic.twitter.com/iw4oxj4T4j

— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2020

Le culot de Greenwood

Les matches se suivent et se ressemblent actuellement pour Manchester United. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer enchaine les bons résultats dans les différentes compétitions et ce mardi elle s’est offert un troisième succès consécutif (le deuxième en championnat) en disposant de Brighton. Conquérants, les Red Devils ont survolé les débats et un joueur s’est mis particulièrement en évidence durant cette partie, en la personne Bruno Fernandes.L’international portugais s’est parfaitement adapté à l’équipe mancunienne et cela s’est encore vu lors de cette opposition face aux Seagulls. En plus d’être à l’origine de la plupart des offensives de son équipe, il a multiplié les prises d’initiatives. Et deux d’entre elles ont abouti sur des buts. A la 29eme minute, il a trouvé la faille d’une frappe légèrement déviée suite à une passe de Paul Pogba (0-2). Et, en seconde période, il a scoré en reprenant une transversale de Mason Greenwood, en conclusion d’un contre express de son équipe (50e, 0-3). Un quart d’heure après, il a pu quitter le terrain le sentiment du devoir accompli. Avec 8 gestes décisifs réussis lors de ses huit premiers matches en Premier League, l’ancien du Sporting justifie pleinement les 55M€ déboursés sur lui par le board mancunien.Avant que Bruno Fernandes ne fasse apprécier ses qualités de finisseur, les visiteurs avaient déjà un but d’avance au tableau d’affichage. Au quart d’heure du jeu, le jeune Greenwood a mis les siens sur la voie du succès en réalisant une incursion victorieuse dans la surface adverse avec une frappe à ras de terre du gauche au bout de l’action (16eme, 0-1). Le jeune attaquant anglais de 18 ans a volé cette fois la vedette à Anthony Martial, discret de son côté aux avant-postes alors qu’il restait sur un triplé en championnat. L’ex-Monégasque n’a pas été très heureux dans ses choix. Son compatriote Pogba a été un peu plus incisif et convaincant lors de ce qui était sa deuxième titularisation de suite en Premier League. Une première pour lui depuis le mois de septembre dernier.Au final, et malgré une belle tentative de Neal Maupay côté adverse (76eme), Manchester United s’est donc imposé par trois buts d’écart dans cette partie et ce succès lui permet de remettre la pression sur Chelsea (4eme). Les Blues n’ont plus que deux points d’avance au classement, avant le derby face à West-Ham mercredi. La bataille pour une place en Ligue des Champions risque de faire rage jusqu’au bout entre la bande à Lampard et celle de Solskjaer.