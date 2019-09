Premier League : Défaite inquiétante de Manchester United

Manchester United s’est incliné sur la pelouse de West Ham dimanche après-midi (2-0). Les Red Devils vivent un début de saison très compliqué et ont encore perdu un joueur sur blessure.

Dans le dur avant la trêve internationale de septembre, Manchester United pensait avoir chassé les doutes au retour de ses internationaux, en battant Leicester le week-end dernier (1-0). Mais les Red Devils ont déjà rechuté. Ce dimanche,, sans que le résultat ne souffre d’une contestation. Privés de Martial et de Pogba, et inoffensifs en première période, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont craqué les premiers, juste avant la mi-temps. Servi dans la surface, Yarmolenko a profité de l’apathie de la défense mancunienne pour réaliser un bel enchaînement et tromper De Gea du gauche (44eme).En deuxième période, MU a tenté d’approcher du but de Fabianski, sans grande réussite. Le gardien des Hammers a d’abord vu Mata manquer le cadre de près (48eme), puis est intervenu lui-même pour empêcher Maguire d’égaliser (69eme). Mais les locaux ont aussi continué à inquiéter la défense de Manchester United. Sans un bel arrêt du pied de De Gea, les Red Devils auraient sans doute encaisser un deuxième but dès l’heure de jeu (62eme). Finalement, c’est sur coup-franc que West Ham a fait le break en fin de partie. Le tir de Cresswell est allé se loger dans la lucarne du gardien espagnol (84eme). Auteurs d’un bon début de saison, les partenaires de Sébastien Haller, titulaire en pointe ce dimanche, occupent la 4eme place.