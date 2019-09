Premier League : Chelsea a fait douter le leader Liverpool

Liverpool, qui a gagné tous ses matchs de championnat depuis le début de la saison, a décroché un quinzième succès d’affilée en Premier League ce dimanche sur la pelouse de Chelsea (1-2).

A Stamford Bridge, tout n’a pas été aussi simple que d’habitude pour des Reds moins impressionnants offensivement et sauvés par leur efficacité sur coup de pied arrêté. Ils ont ouvert le score au quart d’heure de jeu grâce à un coup-franc puissant plein de puissance d’Alexander-Arnold (14eme). Les Blues n’ont pas baissé les bras après ce premier but rapide. Lancé en profondeur, Abraham a oublié Mount sur sa gauche et a joué le duel avec Adrian, mais l’a perdu (24eme). Après ce gros raté, le sort s’est acharnés contre les hommes de Frank Lampard, qui ont cru égaliser par Azpilicueta (27eme), mais le but de l’Espagnol a été refusé pour une position de hors-jeu de Mount au départ de l’action.Frustrant ? Plus que ça pour Chelsea qui, moins de cinq minutes après ce but refusé, a craqué une deuxième fois. Oublié par la défense londonienne dans la surface, Firmino a trompé Kepa de la tête en reprenant un coup-franc venu de la gauche (30eme). Mal revenus dans le match en deuxième période, les Blues ont eu besoin d’un grand Kepa, auteur de deux arrêts réflexes de grande classe, pour ne pas sombrer. Et visiblement, les exploits du gardien espagnol ont inspiré ses partenaires, plus tranchants dans la dernière demi-heure. Kanté s’est d’abord essayé à une frappe aux 20 mètres mais a raté le cadre d’un cheveu (59eme).De retour de blessure après un mois d’absence, le champion du monde a ensuite réduit l’écart en avançant jusqu’à l’entrée de la surface, puis en envoyant un tir génial sous la lucarne d’Adrian (71eme). Sans Giroud, pas sur la feuille de match, Chelsea a misé sur Batshuayi pour aller chercher l’égalisation dans le dernier quart d’heure. Le Belge, puis Mount, ont frôlé le cadre, mais le club londonien n’a pas réussi à briser l’impressionnante série de Liverpool, qui reste leader de Premier League devant Manchester City. Les Blues, frustrés ce dimanche, restent coincés à une triste 11eme place.