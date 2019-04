Pourquoi le Cameroun n’a pas renouvelé le contrat de Puma

Les joueuses de la sélection nationale de football féminin du Cameroun seront les premières à arborer les équipements made by « Le Coq Sportif ». Ce sera à l’occasion de la Coupe du monde prévue en juin en France. Puis, suivront les Lions séniors, qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue en Egypte.Le Cameroun s’est en effet engagé avec l’équipementier français. Le contrat avec la firme allemande Puma ayant expiré en décembre 2018. « Le contrat avec Puma est arrivé à échéance en décembre dernier, bien qu’il y’avait une possibilité de le renouveler avant échéance. Ce que vous devez savoir est que Puma avait revu de manière considérable à la baisse son offre malgré les efforts du Comité de Normalisation et du nouvel Exécutif pour poursuivre l’aventure avec lui. En février dernier, nous sommes arrivés au point de non-retour et il était de notre devoir de trouver un autre équipementier pour nos équipes nationales », a expliqué le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot).Selon Seidou Mbombo Njoya, la marque allemande qui avait signé un contrat de 10 milliards de francs CFA étalé sur huit ans, soit 1,2 milliards de francs CFA par an, a revu son offre considérablement à la baisse. Des sources murmurent que Puma aurait divisé son enveloppe par trois. Une offre jugée inacceptable par la partie camerounaise qui a dû se tourner vers d’autres équipementiers. « Nous ne pouvions pas brader l’image de marque du Cameroun et l’image de notre sélection nationale sénior, précise le président de la Fécafoot. Plusieurs firmes ont été approchées, et Le Coq Sportif nous a fait une proposition supérieure à celle de Puma. Logiquement et sans état d’âme, nous avons accepté la proposition ».Seulement, plus d’une semaine après l’officialisation de cette entente, les termes du contrat qui lie la Fécafoot et Le Coq Sportif demeurent secrets. Les informations y relatives ne pourront être communiquées à la presse qu’après la prochaine réunion du Comité Exécutif de la Fécafoot prévue dans quelques semaines.