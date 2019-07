Pourquoi l'Algérie est désormais la grande favorite de la CAN 2019

Avec ses quatre victoires en quatre matchs et son jeu collectif parfaitement huilé, l'Algérie affirme son ambition dans cette CAN 2019. Voici pourquoi les Fennecs peuvent aujourd'hui en être considérés comme le grand favori.

Parce que les statistiques parlent pour elle

Parce que Djamel Belmadi est le meneur d'hommes qui manquait aux Fennecs

Parce qu'elle a un groupe sans faiblesse identifiée et un banc de qualité

Parce qu'elle n'était pas particulièrement attendue

Parfois, un chiffre suffit à mettre le doigt sur un moment historique En s'imposant face à la Guinée, lundi en huitièmes de finale de la CAN 2019,dans un tournoi international, et la première dans le temps réglementaire. Au fil des matchs, les Fennecs s'imposent comme un favori tout désigné du tournoi. Les différentescentralisées par Opta en attestent. En plus d'avoir inscrit 9 buts en 4 matchs (2,25 par rencontre), l'Algérie est l'équipe qui a jusqu'alors concédé le moins de tirs cadrés (4), soit 1 par match tout rond, contre par exemple 1,75 pour le Sénégal. Elle a aussiet n'est plus qu'à 104 minutes de la meilleure série de l'histoire de la sélection à la CAN (en 1984). Peur rappel, le record absolu est détenu par la Cote d'Ivoire, avec aucun but pris en 2012 (540 min), mais une défaite aux tirs au but en finale.Djamel Belmadi est aujourd'hui considéré comme l', avant même les joueurs que le technicien de 43 ans aligne sur le terrain. Le natif de Champigny-sur-Marne revient pourtant de loin. Arrivé en poste à l'été 2018 dans un climat de défiance, le sélectionneur a su dompter une presse sportive pas réputée pour sa tendresse. Son autorité assise, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Jugés insuffisamment performants en équipe nationale, Nabil Bentaleb et Saphir Taïder ont été écartés pour cette CAN, tandis que Baghdad Bounedjah se voyait installé comme titulaire en lieu et place d'Islam Slimani. En, Djamel Belmadi a aussi su libérer ses éléments les plus talentueux de leur statut d'hommes providentiels. Riyad Mahrez et les autres vivent heureux cachés dans le collectif. Comme à l'époque d'un certain Vahid Halilhodzic...A y regarder de plus près,. Pas toujours souverain par le passé, Aïssa Mandi s'impose durant cette CAN comme un patron défensif, dont la complémentarité avec Djamel Benlamri n'est pas la moindre qualité. Avec chacun leurs caractéristiques, Ramy Bensebaïni et Youcef Atal forment une paire de latéraux sans égal. Surprise du chef, l'ancien Adlène Guedioura (33 ans) apporte son appétence pour le combat et libère le terrain aux autres milieux axiaux, parmi lesquels le jeune Ismaël Bennacer brille depuis le début de mille feux sur la même ligne que Sofiane Feghouli, revenu dans le cœur du jeu. En pointe, Baghdad Bounedjah s'illustre par son poids sur la défense adverse et sa capacité à jouer en déviation. Autour de lui les excentrés Riyad Mahrez et Youcef Belaïli s'en donnent à cœur joie. Enfin, ce qui ne gâte rien,. Auteur de trois buts depuis le début du tournoi, Adam Ounas en est le plus beau représentant. La seule interrogation porte éventuellement sur le gardien de but Raïs Mbolhi, assez peu sollicité jusqu'alors.Un vent de renouveau souffle sur la Coupe d'Afrique. Aucun des quatre demi-finalistes de l'édition 2017 n'a passé le cap des huitièmes de finale. Tant mieux, l'Algérie n'en faisait pas partie.qui avait accompagnée leurs devanciers, les Fennecs de Djamel Belmadi n'étaient d'ailleurs même pas tête de série. Pas forcément un mauvais présage :: qui attendait la Zambie d'Hervé Renard en 2012 ? Qui avait pronostiqué la victoire du Cameroun en 2017 ? Et qui s'attendait encore au sacre de la Côte d'Ivoire quand celui-ci se produisit enfin, en 2015, après une décennie d'échecs ? Les Eléphants, justement, se dressent ce jeudi (18h00) sur la route des Fennecs.