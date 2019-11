Pour Werner, Lewandowski « est au niveau de Messi et Ronaldo »

Si l’Espagne et l’Italie sont d’ores et déjà qualifiées pour la phase finale de l’Euro 2020, d’autres sélections joueront gros ce vendredi soir. A l’image de la Suisse, qui cherchera à à se replacer avant l’ultime journée, ou de la Roumanie et de la Suède, qui s’affronteront dans un duel à couteaux tirés. On fait le point.

Groupe D : L’Irlande a gâché, au Danemark et à la Suisse d’en profiter

Groupe F : Roumanie - Suède, malheur au vaincu

Groupe J : La Finlande touche au but

Une seule victoire sur les cinq derniers matchs, un nul peu glorieux en Géorgie (0-0) : c’est peu dire que l’Irlande a laissé filer des points depuis juin dernier. Par conséquent, les Irlandais - qui ont joué un match de plus que leurs poursuivants directs - pourraient bien être destitués de leur fauteuil de leader ce vendredi soir. A vrai dire, il ne serait même pas surprenant de les voir chuter à la troisième place. Le Danemark et la Suisse, qui accueillent respectivement Gibraltar et la Géorgie, ont en effet l’occasion de dépasser l’Eire en cas de résultat positif. Pour la Nati, la situation serait d’ailleurs très bien engagée puisque ses deux rivaux s’affronteront ensuite lors de la dernière journée.: Danemark - Gibraltar: Suisse - GéorgieLa qualification en poche, l’Espagne pourra sécuriser sa première place avec une victoire contre Malte, dernier de la poule. Mais là ne réside pas le principal enjeu de la soirée dans ce groupe F. Car au même moment, l’Arena Nationala de Bucarest sera le théâtre d’un rendez-vous crucial dans la course à l’Euro 2020. Au coude-à-coude au classement, la Roumanie (3eme) et la Suède (2eme) se livreront un combat sans merci et qui risque d’être fatal pour le perdant (s’il y en a un). Toujours en embuscade, la Norvège pourrait se relancer en battant les Îles Féroé. A condition, toutefois, que Roumains et Suédois se neutralisent...: Norvège - Îles Féroé: Espagne - Malte: Roumanie - SuèdeL’occasion est si belle qu’il serait quasiment impardonnable de ne pas la saisir. Jamais, dans son histoire, la Finlande n’a disputé de phase finale de grande compétition (ni Mondial, ni Euro). Deuxièmes du groupe J, les coéquipiers de Teemu Pukki n’ont qu’à gagner face au Liechtenstein pour valider leur billet dès ce vendredi. Un tel résultat sonnerait en outre le glas des espoirs de l’Arménie et de la Bosnie-Herzégovine, qui pointent à cinq longueurs des Finlandais. Enfin, l’Italie - dont la place pour le grand rendez-vous continental est déjà réservée - se rendra à Sarajevo avec pour seul objectif de poursuivre son carton plein.: Arménie - Grèce: Finlande - Liechtenstein: Bosnie-Herzégovine - Italie