Pour le PSG, une victoire facile avant le Trophée des Champions

Pour son dernier match de préparation avant le Trophée des Champions, samedi, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face à Sydney (3-0).

Le Paris Saint-Germain est prêt pour le Trophée des Champions. A quatre jours de sa rencontre face à Rennes, le champion de France a remporté son dernier match amical face à Sydney (3-0), ce mardi, au Stade Olympique de Suzhou, en Chine. Sans Neymar, qui poursuit sa remise en forme, Thomas Tuchel a encore opéré une large revue d’effectif, notamment en deuxième période. Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont inscrit les deux premiers buts parisiens. Metehan Guclu a clos la marque.Le technicien allemand a de nouveau aligné d’entrée ses recrues Ander Herrera et Pablo Sarabia. L’ancien joueur du FC Séville, installé à droite du trident offensif, a encore étalé toutes ses qualités de mobilité et de vision de jeu. Abdou Diallo, qui a constitué la charnière centrale au côté de Thilo Kehrer, a démontré qu’il pouvait assumer le rôle de leader défensif en compensant quelques oublis de son coéquipier allemand et du milieu de terrain Nianzou Kouassi.Le PSG a trouvé l'ouverture après la demi-heure de jeu, Mbappé ayant tiré profit d'un relais avec Juan Bernat pour marquer du pied gauche dans un angle fermé. L'international français, auteur d'une bonne préparation, a ainsi répondu au but de Sydney refusé deux minutes plus tôt pour un hors-jeu. Quelques instants plus tard, Cavani a doublé la mise, reprenant de volée un ballon repoussé par le gardien adverse à la suite d'une tentative de Sarabia. Les dix changements opérés par Tuchel à la pause ont permis d'observer, encore, le talent d'Adil Aouchiche, 17 ans, et de Güclü, auteur d'un superbe but d'une reprise derrière la jambe d'appui, en fin de match. Ces deux jeunes pousses ont postulé pour d'autres présences dans le groupe cette saison.