Pour Joseph-Antoine Bell, Yaya Touré n'est pas le meilleur milieu africain de tous les temps

Le classement des meilleurs buteurs camerounais en matchs officiels sous le maillot national n’a pas vraiment évolué. Avec un Top 5 toujours composé de Samuel Eto’o, Patrick Mboma, Roger Milla, François Omam-Biyik et Alphonse Tchami.

N°1 : Samuel Eto’o (118 sélections) : 56 buts

N°2 : Patrick Mboma (56 sélections) : 33 buts

N°3 : Roger Milla (102 sélections) : 28 buts

Le Top 5 des meilleurs buteurs camerounais en sélection A

Dans l’histoire du football camerounais, c’est lui le roi. Et son règne est bien parti pour durer de très longues années encore. A 39 ans, Samuel Eto’o est détenteur de plusieurs records sous le maillot national. Outre ses quatre Ballons d’or africains, il est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe sénior du Cameroun, en matchs officiels. Double vainqueur de la CAN (2000 et 2002) et médaillé d’or aux Jeux Olympiques de 2000, l’ex-buteur du Barça totalise 56 buts en 118 sélections. Avec un impressionnant total de 18 réalisations inscrites en six participations à la CAN entre 2000 et 2010, le légendaire attaquant camerounais détient également le record du plus grand nombre de buts signés dans la prestigieuse compétition africaine. Un incroyable record qui n’est pas prêt d’être battu.Artificier en chef d’une génération dorée de Lions, Patrick Mboma a marqué l’histoire du Cameroun en Coupe d’Afrique principalement. Double vainqueur de la CAN (2000 et 2002), il est sacré meilleur joueur de l’édition 2000, puis meilleur buteur du tournoi en 2002 (3 buts) et 2004 (4 buts). L’ex-numéro 10 des Lions est deuxième au classement des buteurs camerounais en matchs officiels. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain compte en effet 56 sélections pour 33 buts inscrits. Avant de laisser la scène à Samuel Eto’o après la CAN 2004, c’est lui qui faisait gagner des matchs au pays 5 fois champion d’Afrique.Sous les couleurs du Cameroun (équipe A, équipe militaire, matchs amicaux etc.), Roger Milla a au moins inscrit une quarantaine de réalisations. Mais en ce qui concerne les matchs officiels disputés sous le maillot de l’équipe fanion, il occupe la troisième position des meilleurs buteurs camerounais. Avec 102 sélections, le double Ballon d’or africain (1976 et 1990) compte 28 réalisations.Samuel Eto’o fils (118 sélections) : 56 buts Patrick Mboma (56 sélections) : 33 buts Roger Milla (102 sélections) : 28 buts François Omam-Biyik (75 sélections) : 26 buts Alphonse Tchami (57 sélections) : 21 buts