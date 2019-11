Mbaye Niang qui s’est plaint des douleurs au niveau des ischios jambiers et Ismaila Sarr, blessé à la cheville droite lors du match d’hier, ne seront pas du déplacement à Eswatini.#Tággat #Senegal pic.twitter.com/lUer5g8T62 — Tággat (@taggatsn) 14 novembre 2019

Pour ce match de deuxième journée des éliminatoires, Aliou Cissé ne peut pas compter sur deux de ses attaquants à savoir Mbaye Niang et Ismaila Sarr. "Ismaila Sarr et Mbaye Niang, blessés lors du match Sénégal vs Congo, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 seront indisponibles pour le match Eswatini vs Sénégal du 17 novembre 2019", a indiqué la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué rendu public jeudi. Remplacé en cours de match, Sarr souffre de la cheville droite. Le diagnostic révèle une entorse. De son côté, Niang se plaint de douleurs au niveau des ischios jambiers. Deux joueurs qui ne devraient pas être remplacés par Aliou Cissé avant le déplacement en Eswatini. Le coach des Lions de la Téranga doit faire avec le groupe qui est déjà à sa disposition. A lire aussi >> Sénégal : quand Sadio Mané rencontre son sosie !