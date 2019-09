Portugal : Le Sporting change d'entraîneur

Ci-après le point complet sur les mouvements les plus onéreux enregistrés cet été :

Le sport roi ne cesse de se développer financièrement au fil des années et génère par conséquent de plus en plus de revenus. Une évolution exponentielle qui se reflète logiquement sur le marché des transferts avec des transactions qui ont atteint dernièrement des sommes vertigineuses. En effet, le mercato estival 2019 restera surement gravé dans l’histoire du football mondial comme étant l'un des marchés de transferts les plus chers avec notamment les récentes transactions qui ont chamboulé le Top 10 des plus gros transferts de l’histoire à savoir : la cession du prodige lusitanien de l'Atlético Madrid,qui s'impose désormais comme étant lejoueur le plus cher de l’histoire avec une indemnité deet le transfert du défenseur central anglaisqui est devenu quant à lui le défenseur le plus cher de tous les temps. >> Les 10 plus gros transferts de l’histoire ! Il convient de noter également qu'un de nos représentants africains en Europe peut également se targuer de figurer au sein du Top 10 des mouvements les plus onéreux enregistrés cet été. Il s'agit du virevoltant ailier des Eléphants de la Côte d'Ivoire et du LOSC,(80 M€ du LOSC à Arsenal), qui s'impose désormais comme étant le joueur africain le plus cher de tous les temps. >> Le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire Au total, plus deont été dépensés lors de ce mercato record, avec notamment huit transactions qui ont dépassé la barre des 70 millions d’euros !1) João Felix -(du Benfica Lisbonne à l'Atlético Madrid) 2) Antoine Griezmann -(de l'Atlético Madrid au FC Barcelone) 3) Eden Hazard -(de Chelsea au Real Madrid) 4) Harry Maguire -(de Leicester City à Manchester United) 5) Matthijs de Ligt -(de l'Ajax Amsterdam à la Juventus Turin) 6) Nicolas Pépé -(du LOSC à Arsenal) 7) Lucas Hernandez -(de l'Atlético Madrid au Bayern Munich) 8) Frenkie de Jong -(de l'Ajax Amsterdam au FC Barcelone) 9) Rodri -(de l'Atlético Madrid à Manchester City) 10) Romelu Lukaku -(de Manchester United à l'Inter Milan)