Portugal : Cristiano Ronaldo marque son 700eme but

Cela n’a pas été suffisant pour faire un résultat, mais Cristiano Ronaldo a marqué un peu plus les livres d’histoire lors de l’affiche de lundi soir entre l’Ukraine et le Portugal (2-1). Buteur en seconde période sur penalty, l’attaquant de la Juventus Turin a atteint le cap des 700 réalisations en carrière. Depuis ses débuts chez les professionnels, le natif de Funchal compte 95 buts avec la Seleção, 450 avec le Real Madrid, 118 avec Manchester United, 32 avec la Juventus Turin et 5 avec le Sporting Portugal. Pour rappel,