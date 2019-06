Porto fonce sur Koubek

"Prétention est un bien gros mot. Nous venons en terre égyptienne avec une équipe que nous sommes en train de bâtir, une équipe assez jeune. Notre ambition est de mieux représenter notre pays, d’aller le plus loin possible dans la compétition. Après, les matches nous révéleront nos limites", a déclaré le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. "Nous avons un seul souci de santé dans le groupe. Aujourd’hui il y a Souleymane Doumbia qui a ressenti une douleur à la cuisse qui dure depuis le match amical face à l’Ouganda. Mais les médecins nous ont rassuré sur le fait que tout devrait rentrer dans l’ordre avec lui", a-t-il ajouté. Concernant les trois buts encaissés par la Côte d'Ivoire sur pénaltys durant la préparation, Kamara s'est inquiété : "Bien sûr que c'est inquiétant. Moi j'aime les équipes qui défendent bien et qui ne prennent pas de but. Ce sont des penalties qu’on aurait pu éviter. Ils surviennent sur des erreurs individuelles. Nous travaillons sur cet aspect de notre pour résorber ce problème." "On connaît l'Afrique du Sud. Nous avons des informations. Nous les utiliserons du mieux possible. Ce qui est certain, c’est que les matches, on ne les prépare pas de la manière que ce soit telle ou telle équipe. Nous espérons qu'on saura répondre aux problèmes qu'ils vont nous causer. Par contre, ne comptez pas sur moi pour vous donner les détails de mes notes (rire)", a-t-il conclu. A lire aussi >> CAN 2019 - Côte d'Ivoire : Kamara Ibrahim justifie l'absence de Gervinho