Polomat en Turquie

Sur une question d'un journaliste de RFI concernant la fébrilité de la défense guinéenne, Paul Put a répondu : « Si tu as bien analysé le match, je ne pense qu’on puisse dire que c’est la défense. C’est plus le gardien de but. Je pense que tu es d’accord avec ça ? Si le gardien de but n’est pas à son niveau, c’est difficile mais je pense que la défense n’a pas fait d’erreurs. On a dominé 63% le match. Ça veut dire aussi beaucoup de chose. C’est dommage qu’on ait fait des erreurs individuelles. On a analysé, on a montré aux joueurs (le match, ndlr). On ne peut pas dire qu’on a fait aucune erreur derrière mais ça arrive dans toutes les équipes mais je pense que les buts qu’on a encaissés, c’était plus le gardien de but ». A lire aussi >> Guinée : Paul Put déplore la faible présence du public aux entraînements